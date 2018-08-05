تنبيه متقدم.. أمطار رعدية وبرد على 3 مناطق

المواطن - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، ثلاثة تنبيهات متقدمة، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على 3 مناطق بالمملكة.

وتوقعت الأرصاد، في سلسلة تغريدات عبر حسابها في “تويتر”، هطول أمطار رعدية على، مكة المكرمة وعسير وجازان، متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات برد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدّي إلى جريان السيول.

وتوقعت الأرصاد أن تبدأ الحالة الجوية، من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الساعة التاسعة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد توقعت، في تقريرها للطقس، اليوم الأحد، أنَّ الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، تسبق برياح نشطة، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.