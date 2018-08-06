تنبيه متقدم بتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الباحة

المواطن - الباحة

تلقى مركز عمليات الدفاع المدني بالباحة تنبيهاً متقدماً من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس لهذا اليوم الاثنين، يفيد بتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد قد تؤدي إلى جريان السيول مع رياح نشطة مثيرة للأتربة، تشمل الحالة الباحة والمندق والمخواة والأجزاء المجاورة لها حيث تستمر الحالة حتى الساعة التاسعة مساءً.

ودعا المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب أثناء جريانها وتجنب مواقع الأمطار والسيول من أجل سلامتهم، حاثاً الجميع على إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني (هنا)، على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.