تنبيه متقدم.. طقس غير مستقر على المدينة حتى الـ9 مساء

المواطن - المدينة المنورة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة المدينة المنورة، يستمر حتى الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وتضرب الحالة منطقة المدينة المنورة وخاصةً مرتفعات المنطقة (الفقرة – العيص – المسيجيد – أبيار – الماشي – الأكحل) والأجزاء المجاورة.