تنبيه متقدم.. غبار وأمطار على نجران وجازان حتى الـ9 مساءً

المواطن - نجران

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة نجران، بدأ في تمام السابعة و20 دقيقة وتنتهي في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ما يحد من مدى الرؤية الأفقية وفرصة هطول أمطار رعدية.

كما أصدرت الأرصاد تنبيهًا آخر لحالة تضرب جازان، وتحديدًا فيفا وهروب والدائر والعارضة والحقو وأبو عرش وجيزان والأجزاء المجاورة.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة عبارة عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول، حيث تنتهي الحالة في تمام التاسعة مساءً أيضًا.