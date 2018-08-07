تنبيه متقدم لأهالي الرياض برياح مثيرة للأتربة والغبار 

المواطن - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا على منطقة الرياض ، بوجود نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة.

وأوضحت الأرصاد، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن الحالة الجوية تشمل الرياض والزلفي والمجمعة، وتمتد للأجزاء الجنوبية منها.

وتوقعت الأرصاد أن تستمر الحالة الجوية على منطقة الرياض حتى وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء.