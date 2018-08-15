تنبيه مهم من الأحوال المدنية: إلغاء تصاريح الحج إلكترونيًا قبل 7 ذي الحجة

المواطن - الرياض

نصحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عموم حجاج الداخل الراغبين في إلغاء تصريح حج هذا العام 1439 هـ، بإتمام إجراءات الإلغاء الكترونيًا قبل تاريخ 7 ذي الحجة المقبل، تفادياً لزيارة مكتب الأحوال المدنية وتنفيذ طلبهم.

من جانبه أكد المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن على المواطنين الذين قد تمنعهم الظروف لأي سبب كان من أداء مناسك الحج، أن يكملوا إجراءات الإلغاء من خلال حسابهم الشخصي في نظام “أبشر” على موقع وزارة الداخلية قبل يوم 7 ذي الحجة المقبل، وذلك حتى لا يضطر الشخص الملغي إلى زيارة مكتب الأحوال المدنية وإنهاء إجراءاته”.

وتابع:” عند قيام الشخص بإلغاء تصريحه إلكترونيًا، فإن الأحقية للقيام بالحج مستقبلاً تعود إليه بشكل تلقائي، ويستفيد من الخدمة كل مواطن لديه مسجل ومفعل حسابه في أبشر ولديه تصريح حج سارٍ”.

الجدير ذكره، أن الأحوال المدنية وفرت خدمة إلغاء التصريح إلكترونيًا ، في إطار اهتمام القطاع بتقديم أجود الخدمات وأفضلها لحجاج بيت الله الحرام من داخل المملكة العربية السعودية، سواء للمواطنين أو المقيمين ومرافقيهم”.