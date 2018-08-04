تنويه من الأحوال بشأن بطاقة الهوية الوطنية والسفر

المواطن - الرياض

شددت الأحوال المدنية على ضرورة التأكد من تاريخ انتهاء بطاقة الهوية الوطنية قبل السفر خارج المملكة.

وأوضحت الأحوال، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه “يجب تجديد بطاقة الهوية الوطنية خلال 180 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها؛ حتى لا تتوقف مصالحك”.

وفي سياق آخر، شددت الأحوال المدنية على أنه حرصًا على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وأداء نسكهم بيسر وسهولة، تقضي التعليمات بحصول المواطنين والمقيمين بالمملكة على تصريح للحج، وإبرازه لرجال الأمن بمداخل العاصمة المقدسة الذين سينفذون التعليمات بإعادة من لا يتوفر لديه تصريح بالدخول.