توجيه من البلديات بمنع تقزيم الأشجار

المواطن - الرياض

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانات المناطق بمنع القص الجائر للأشجار وتقزيمها؛ حفاظًا على الغطاء النباتي والأشجار المعمرة.

وأوضح الحساب الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية على موقع “تويتر” أن هذه الأشجار عنصر أساسي في مبادرات التشجير في أنسنة المدن، المنبثقة من برنامج التحول البلدي لرفع جودة حياة المدن، مع إزالة الأفرع التي تُعيق حركة المرور فقط.