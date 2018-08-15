توجيه من البلديات بمنع تقزيم الأشجار
حفاظًا على الغطاء النباتي

توجيه من البلديات بمنع تقزيم الأشجار

2018/08/15
الساعة 2:28 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانات المناطق بمنع القص الجائر للأشجار وتقزيمها؛ حفاظًا على الغطاء النباتي والأشجار المعمرة.

وأوضح الحساب الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية على موقع “تويتر” أن هذه الأشجار عنصر أساسي في مبادرات التشجير في أنسنة المدن، المنبثقة من برنامج التحول البلدي لرفع جودة حياة المدن، مع إزالة الأفرع التي تُعيق حركة المرور فقط.


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