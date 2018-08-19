توجيه مهم من هيئة تطوير مكة لضيوف الرحمن

المواطن - مكة المكرمة

دعت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المشرفة على قطار المشاعر، حجاج بيت الله الحرام للتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة المتبعة بمحطات القطار وأثناء تنقلاتهم بين المشاعر.

وأكدت أهمية التقيد بالجدول الزمني لحركة رحلات القطار والفترة الزمنية لتفويج الحجيج إلى محطات القطار، وعدم الافتراش بالمحطات أو حمل الأمتعة داخل القطار، بحسب وكالة “واس”.

وحثت الهيئة حجاج بيت الله الحرام للمحافظة على الأسورة في معصم اليد طيلة فترة الحج، واتباع تعليمات المرشدين والمراقبين ورجال الأمن طيلة رحلات القطار وبالمحطات، راجية السلامة للجميع.