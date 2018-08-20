توزيع أكثر من 5 ملايين عبوة من مياه زمزم المبرّدة في يوم عرفة

المواطن - واس

وزعت وزارة الحج والعمرة اليوم بمشعر عرفات ممثلة بمكتب الزمازمة الموحد ومؤسسات أرباب الطوائف بالشراكة مع جمعية هدية الحاج والمعتمر ومشروع عناية إنجاز، أكثر من 5.280.000 عبوة من مياه زمزم المبرّدة اليوم على حجاج بيت الله الحرام بمشعري عرفات ومزدلفة.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة أن تقديم سقيا زمزم لحجاج بيت الله الحرام أحد أهم الواجبات التي تأخذ الوزارة على عاتقها الاهتمام بها لتحسين تجربة الحاج والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، من خلال إيصال مياه زمزم في عبوات معقمة إلى مقار سكنهم وعن طريق الفرق الميدانية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، منوّهًا أن ذلك يأتي في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة مستمرة من وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن.

وأكد أن إيصال مياه زمزم المعبأة لضيوف الرحمن هو أحد المشاريع الخدمية التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع مكتب الزمازمة الموحد وشركائه التي يتم العمل عليها منذ وقت مبكّر للتأكد من إيصال ماء زمزم للمساكن التي يقيم بها حجاج بيت الله الحرام بمكة المكرمة بالإضافة إلى مقار السكن في عرفات ومنى ومزدلفة.

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة لمكتب الزمازمة الموحد عبدالهادي زمزمي أن المكتب يعمل على تطبيق أعلى معايير الجودة لتوزيع مياه زمزم وفق المقرر لكل حاج عن طريق المكاتب الميدانية التابعة لمكتب الزمازمة في مساكن الحجاج والتأكد من تسليمها لهم بالتنسيق مع لجان المتابعة بالمكتب وفرق المراقبة الميدانية بالوزارة، مشيرًا إلى أن مكتب الزمازمة الموحد وضع آلية لتقييم الأداء وفق معايير عالية من خلال لجان المتابعة والمراقبة الذاتية والإلكترونية للتأكد من جودة الخدمات التي يقدمها المكتب وتحقيق رضا المستفيدين من حجاج بيت الله الحرام في ظل توجيهات حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وإشراف مباشر من وزير الحج والعمرة.