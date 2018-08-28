توزيع دليل إرشادي على الفنادق والمراكز المجاورة للمسجد النبوي

المواطن - واس

وزعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة بإدارة شؤون الزيارة، اليوم، الدليل الإرشادي للمسجد النبوي على الفنادق والمحلات التجارية المجاورة للمسجد.

وأوضح مدير إدارة شؤون الزيارة حسن مكي أن الدليل الإرشادي يتضمن رموزًا إرشادية تبين موقع الدخول للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والروضة الشريفة ومدخل النساء ومكان مصليات النساء وغرفة الصم والبكم في باب قباء، ومكتبة المسجد النبوي ومركز إرشاد التائهين والبلاغات والمفقودات وخدمة العربات والمركز الصحي ومداخل ومخارج مواقف السيارات للمسجد النبوي ومركز رعاية الأطفال التائهين، بالإضافة إلى رموز الدور السكنية بالمنطقة المركزية.