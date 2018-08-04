توزيع 2500 وجبة غذائية يوميًّا على الحجاج اليمنيين القادمين من منفذ الوديعة

المواطن - واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، وجبات غذائية جافة للحجاج اليمنيين، الذين توافدوا على منفذ الوديعة.

وأوضح مدير إدارة الإغاثة العاجلة بالمركز فهد العصيمي أن المركز يقوم بتوزيع 2500 وجبة غذائية يوميًّا على فترتين صباحية ومسائية، على الحجاج اليمنيين أثناء فترة تواجدهم في المنفذ، بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة اليمنية، سعيًا من المركز لتوفير المتطلبات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني في كافة القطاعات المرتبطة بحياتهم للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.

وبين أن تقديم هذه الوجبات، يأتي خدمة للأشقاء اليمنيين، ضيوف بيت الله الحرام، القادمين عبر المنفذ، وامتدادًا للبرامج الغذائية والطبية والإنسانية التي يقدمها المركز للشعب اليمني الشقيق.