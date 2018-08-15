توضيح من الأحوال المدنية حول إلغاء تصريح حجاج الداخل

المواطن - الرياض

أتاحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الأربعاء، للراغبين في إلغاء تصريح الحج من حجاج الداخل إتمام إجراءات الإلغاء إلكترونيًّا حتى تاريخ 7 ذي الحجة، وذلك من خلال حسابھم الشخصي في نظام “أبشر”.

وأوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية، محمد الجاسر، أن ذلك جاء حتى لا يضطر الشخص الملغي من حجاج المملكة من المواطنين والمقيمين إلى زيارة مكتب الأحوال المدنية لإنھاء الإجراءات.

وأضاف الجاسر أنه عند قيام الشخص بإلغاء تصريحه إلكترونيًّا، فإن الأحقية للقيام بالحج مستقبلًا تعود إليه بشكل تلقائي، ويستفيد من الخدمة كل مواطن لديه سجل ومفعل حسابه في أبشر ولديه تصريح حج سارٍ.