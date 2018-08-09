توضيح من الأحوال المدنية حول تجديد الهوية الوطنية قبل انتهائها

توضيح من الأحوال المدنية حول تجديد الهوية الوطنية قبل انتهائها

2018/08/09
الساعة 11:14 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1770
0
طباعة
المواطن - الرياض

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الخميس، أنه لا يمكن تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلا قبل انتهائها بـ180 يوماً.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب العناية بالعملاء ردا على مواطن وجه سؤالا قال خلاله: “الهوية الوطنية تنتهي بعد 3 سنوات هل يسمح لي بتجديدها للنسخة الجديدة؟”.

وردت الأحوال المدنية بتغريدة قالت خلالها إنه “لا يمكن ذلك، بإمكانك تجديد بطاقة الهوية الوطنية قبل انتهائها بـ١٨٠ يوما، نسعد بخدمتك”.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :