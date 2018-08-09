توضيح من الأحوال المدنية حول تجديد الهوية الوطنية قبل انتهائها

المواطن - الرياض

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الخميس، أنه لا يمكن تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلا قبل انتهائها بـ180 يوماً.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب العناية بالعملاء ردا على مواطن وجه سؤالا قال خلاله: “الهوية الوطنية تنتهي بعد 3 سنوات هل يسمح لي بتجديدها للنسخة الجديدة؟”.

وردت الأحوال المدنية بتغريدة قالت خلالها إنه “لا يمكن ذلك، بإمكانك تجديد بطاقة الهوية الوطنية قبل انتهائها بـ١٨٠ يوما، نسعد بخدمتك”.