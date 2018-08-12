توضيح من السعودية للكهرباء حول إصدار الفواتير على أيام

المواطن - واس

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أنها بدأت منذ الخميس الماضي عملية إصدار فواتير الخدمة الكهربائية عن شهر يوليو للمشتركين، على أن تستمر لعدة أيام مقبلة.

وبينت أن قرار إصدار الفواتير على أيام يأتي تنفيذاً لقرارات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، فيما أكدت الشركة أن إعادة جدولة إصدار الفواتير خلال الفترة القادمة لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على كمية الاستهلاك الخاصة بالمشترك، كما أنه لن يترتب عليها أي تكلفة إضافية.

وكانت “السعودية للكهرباء” قد أكدت أن الفواتير رغم صدورها في أغسطس، إلا أنها ستقتصر حصراً على كلفة الاستهلاك في شهر يوليو، ولن تشمل مطلقاً كلفة استهلاك الأيام التي تلت دورة القراءة، المنتهية في وقتها المقرر والمعتاد شهريا.