توضيح من العمل بشأن إعانات المكفوفين

المواطن - الرياض

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، أن يكون للمكفوفين إعانات سنوية في التأهيل الشامل.

وأجابت وزارة العمل، على تساؤل أحد المواطنين عبر ”تويتر”، حيث استفسر بشأن وجود إعانات سنوية للمكفوفين من التأهيل غير الراتب الشهري 1666 ريالًا.

وقالت وزارة العمل عبر حساب خدمة العملاء: “لا توجد مساعدة مقطوعة في التأهيل الشامل، وللتقديم على المساعدة المقطوعة الرجاء التوجه إلى مكتب الضمان الاجتماعي لتتم دراسة الحالة”.