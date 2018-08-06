توضيح من صحة المدينة حول مقطع الطفل المتوفى

المواطن - المدينة المنورة

أكدت صحة المدينة المنورة أن المقطع المتداول عبر مواقع المتواصل لطفل متوفى على أحد الأسِرة لا علاقة له بمستشفيات المنطقة.

وعلق المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بالمدينة المنورة حاتم سمان، على مقطع فيديو، تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، عن طفل متوفى على سرير أحد المستشفيات، وأحد ذويه قام بتصوير الأطباء داخل المستشفى.

ونفى سمان، في بيان، صحة ما تم تداوله حول وجود أي علاقة بين المقطع المتداول وأي مستشفى من مستشفيات المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها إطلاقاً.

ودعى الجميع إلى تحري الدقة والتثبت من المعلومات قبل نشرها، مشيراً إلى أن هذا المقطع قديم وليس حديث اللحظة، وأن مستشفى الولادة بريء من هذا الادعاء.

وكان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو لطفل متوفى زعموا أنه في أحد المستشفيات بالمدينة المنورة، وهو ما نفته صحة المدينة جملة وتفصيلاً.