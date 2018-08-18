توقعات بانكماش الاقتصاد التركي ووصول التضخم إلى ذروته

المواطن - متابعة

أعلنت وكالة ستاندرد أند بورز تخفيض تصنيفها للدين السيادي لتركيا إلى +B من –BB، وأبقت على نظرة مستقبلية مستقرة، وسط انخفاض الليرة التركية.

وأوضحت الوكالة أن ضعف الليرة له انعكاسات سلبية على المالية العامة لتركيا، ويستنزف الميزانيات العمومية للشركات ويضع ضغوطًا على البنوك المحلية.

وتوقعت ستاندرد أند بورز انكماش اقتصاد تركيا في 2019، مضيفة أن نظرة مستقبلية مستقرة تعكس مخاطر متوازنة على التصنيفات الائتمانية لتركيا على مدار الـ12 شهرًا القادمة.

كما توقعت وصول التضخم إلى ذروته عند 22% على مدار الأشهر الأربعة القادمة، وقالت: إن ضعف الليرة سيضع ضغوطًا على قطاع الشركات المدينة، وإنه زاد بشكل كبير من مخاطر تمويل البنوك التركية.