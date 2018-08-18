توقع هطول أمطار رعدية على 4 مناطق

توقع هطول أمطار رعدية على 4 مناطق

2018/08/18
الساعة 10:13 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على وسط وشرق المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف، وحالة البحرمتوسط الموج.


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