توقف الدوري حتى 13سبتمبر..فرصة STC الإستفادة من البث المجاني

المواطن - طارق سعد

في ظل المتغيرات المتسارعة التي طرأت على مشهد حقوق النقل التلفزيوني قبل 24 ساعة من إنطلاقة الدوري السعودي، حضرت الكلمة الفصل في أمر البث التلفزيوني المجاني بمكرمة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تنفيذاً لقناعة شخصية سابقة من سموه بأن من حق المواطنين السعوديين مشاهدة المنافسات الكروية المحلية مجاناً، تلك القناعة كان يكررها معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة في كل مرة يُطرح فيها موضوع النقل التلفزيوني .

اليوم وقد بات أمر البث المجاني واقعاً، على مالك الحقوق التلفزيونية والرقمية للكرة السعودية STC الإستفادة الكاملة بما يخدم مصالحها وكذلك بما يخدم منتج الكرة السعودية تسويقياً وجماهيرياً من خلال فتح المجال لأكثر من قناة محلية وخليجية ومصرية، في ظل الشعبية الجارفة للفرق السعودية خارجياً وللمستوى المتطور للمنافسات السعودية مقارنة بمثيلاتها في المنطقة .

لعل في فترة التوقف بين الجولتين الأولى والثانية ( التي تنطلق 13 سبتمبر) متسع لمناقشة أمر جوهري ( كبيع مباراة كل جولة أو ملخصات المباريات) خاصة أن مالك الحقوق عاني من ضغط جماهيري وإعلامي قبل إنطلاقة الدوري، بحثاً عن إستفادة مشتركة بين STC والإتحاد السعودي لكرة القدم .