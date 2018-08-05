توقيع اتفاق تقاسم السلطة ينهي أزمة جنوب السودان

المواطن - متابعة

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم اليوم توقيع اتفاق سلام بين عناصر الأزمة السياسية في جنوب السودان.

جاء ذلك بحضور زعماء كينيا وجنوب السودان وجيبوتي والصومال، فضلاً عن نائب رئيس الوزراء الإثيوبي حيث تمت مراسم التوقيع النهائي الخاص بقضايا الحكم وتقاسم السلطة والترتيبات الأمنية في دولة الجنوب.

وكانت الأطراف المعنية من جنوب السودان قد وقعت إعلان الخرطوم في 27 يونيو وأعقبه التوقيع على اتفاق الترتيبات الأمنية في 6 يوليو الماضي ومن ثم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الحكم وتقاسم السلطة في 25 يوليو.

وينص الاتفاق على عودة زعيم المتمردين رياك مشار لتولي منصب نائب الرئيس، سيلفا كير.