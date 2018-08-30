توقيف رئيس مكتب مكافحة جرائم الآداب اللبناني بتهمة إدارة شبكات للدعارة

المواطن - بيروت

ذكرت وسائل إعلام محلية لبنانية، أن جهاز الأمن الداخلي أوقف رئيس مكتب مكافحة جرائم الآداب؛ لتورطه في إدارة شبكات دعارة.

ويخضع الضابط وهو برتبة عقيد للتحقيق قبل أن يحال إلى المجلس التأديبي في السلك، حسبما أوردت وسائل الإعلام التي ذكرت أن عملية الضبط جرت بالتنسيق بين الشرطة القضائية وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

ووصفت بعض المواقع المحلية الخبر بالفضيحة المدوية لمسؤول أمني يفترض أن يكافح جرائم الآداب؛ كالدعارة والاتجار بالبشر.

ولم يصدر عن الأمن الداخلي أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي المعلومات المتداولة. إلا أن مدير عام قوى الأمن الداخلي رفض الاتهامات، وقال: إن الأمن الداخلي هو الجهة الوحيدة المخولة بإعلان نتائج التحقيقات.