توقيف سائق ومرافقتيه في مكة بعد فيديو “ دق على عمتك”

المواطن - مكة المكرمة

كشف مرور مكة المكرمة حقيقة مقطع الفيديو المتداول والذي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتطاول اللفظي على رجل المرور وتوجيه اتهامات باطلة له حين طلب منه إبراز هويته لتسجيل مخالفة عليه.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/١٢/٣هـ ، وأثناء قيام أحد رجال المرور بمهامه ، عند تقاطع جسر المنصور بالعاصمة المقدسة ، رصد مخالفة إحدى السيارات بالتوقف على ممر المشاة ، وعند قيام رجل المرور بالطلب من سائقها إبراز هويته لتسجيل المخالفة المرورية ، رفض التجاوب وبادر برفع صوته عالياً بغوغائية.

وأضاف المتحدث الإعلامي أن مرافقتي المخالف ، زوجته وابنته، قامتا بتسجيل كلامه موجهاً اتهامات باطلة لرجل الأمن في محاولة لقلب حقيقة الموقف والتهديد باستخدامها في ابتزازه لثنيه عن توثيق المخالفة المرورية التي قام بارتكابها ، وقد تم إيقاف السائق المخالف ومرافقتيه لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية وإحالة القضية لفرع النيابة العامة .