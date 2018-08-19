ثاني حالة ميلاد خلال الحج من نصيب حاجة هندية

المواطن - مكة المكرمة

سلمت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية ثاني شهادة ميلاد خلال حج هذا العام، لحاجة من الجنسية الهندية، رزقت بمولودة بعد قدومها إلى المملكة لأداء مناسك الحج.

من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الجلعود قد وجه بزيارة فريق إلى الحاجة في مقر إقامتها بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة، وسلمها شهادة الميلاد، كخدمة تقدم لحجاج بيت الله الحرام، لتسهيل الإجراءات عليهم.

وأضاف الجاسر “الأحوال المدنية هي الجهة الرسمية المعنية بإثبات وتسجيل الواقعات المدنية ومنها الولادة، داخل أراضي المملكة العربية السعودية سواءً للمواطنين أو المقيمين أو لزوار المملكة”.

الجدير ذكره، أن الأحوال المدنية خصصت موقعين لخدمة حجاج بيت الله الحرام، يعملان على مدار الساعة لتسجيل واقعتي الولادة والوفاة.

يذكر أن هذه ثاني حالة ولادة تسجلها الأحوال المدنية خلال موسم الحج، بعد أن سلمت شهادة الميلاد لحاجة من الجنسية الهندية.