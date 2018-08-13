ثغرة خطيرة تهدد الهواتف بنظام تشغيل أندرويد

حذر باحثون من خطورة التطبيقات التي تستخدم مساحة تخزين خارجية دون احتياطات أمان مناسبة حيث تترك الأجهزة عرضة لهجمات خطيرة، والتي قد تسمح للمتطفلين بتثبيت برامج ضارة، ومنع التطبيقات المشروعة من العمل، بل وحتى تعطيل التطبيقات.

وقد يستخدم مطوّر البرامج وحدة التخزين الخارجية ليبدو تطبيقه أنه يستخدم مساحة أقل من المساحة الفعلية، أو لجعله متوافقًا مع الأجهزة القديمة، أو لتوفير مساحة إضافية عندما لا تكون مساحة التخزين الداخلية للهاتف كافية، والتي تنظمها جوجل عبر بعض الإرشادات.

وعثرت شركة Check Point على العديد من التطبيقات في متجر Google Play والتي تجاهلت هذه القواعد، بما في ذلك أدوات Google الخاصة: مثل Google Translate و Google Voice Typing. ويتحقق أي من هذين التطبيقين من سلامة البيانات من التخزين الخارجي، وتمكن الباحثون من استغلال هذه الثغرة لجعلها تتعطل.

وقال تشيك بوينت: “من التجربة آنذاك، يبدو أن مجرد الإرشادات لا تكفي لباعة نظام التشغيل ليبرئوا أنفسهم من مسؤولية ما يصممه مطورو التطبيقات، بدلاً من ذلك، فإن تأمين نظام التشغيل الأساسي هو الحل الوحيد طويل الأمد للحماية من الهجوم الجديد الذي كشفته أبحاثنا”.