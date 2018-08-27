ثلاثاء ممطر على 5 مناطق والغبار يضرب مكة والمدينة

ثلاثاء ممطر على 5 مناطق والغبار يضرب مكة والمدينة

2018/08/27
الساعة 8:21 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.

وأكدت الأرصاد أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران وجازان، وعسير والباحة، تمتد إلى الطائف.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بينما ترتفع الرطوبة النسبية على شرق المملكة.


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