جامعة الجوف تتيح الحذف والإضافة على الجداول الدراسية

المواطن - الجوف

بدأت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الجوف اليوم إتاحة آلية تسجيل الجداول الدراسية ( الحذف والإضافة ) للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي القادم.

وكشفت جامعة الجوف أن التسجيل سيتم بناء على دفعة الطالب (السنة التي قبل بها الطالب) حسب الجدول الآتي :

الفترة الدفعة اليوم التاريخ الوقت الأولى دفعة 1435 وما قبل الخميس 1439-12-05 10 صباحاً الثانية دفعة 1436 وما قبل السبت 1439-12-07 10 صباحاً الثالثة دفعة 1437 وما قبل الاثنين 1439-12-09 10 صباحاً الرابعة جميع الدفعات الأربعاء 1439-12-11 10 صباحاً

ودعت جامعة الجوف جميع الطلبة إلى المبادرة بالتسجيل وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للطالب، وعلى الطلبة المسجلين متابعة البوابة الإلكترونية لمراجعة جداولهم، وطباعة جداولهم والانتظام في الدراسة بداية من الأول في الدراسة الأحد الموافق 22-12-1439 هـ.

وقالت جامعة الجوف إنه بالنسبة للطلبة المتوقع تخرجهم للفصل الأول من العام 1439 – 1440 هـ والذين لم يتمكنوا من إكمال تسجيل المقررات المتبقية لهم فقد تم تخصيص صفحة إلكترونية على موقع عمادة القبول والتسجيل لإدخال طلباتهم على الرابط ( هنا ) من الفترة 18-12-1439 هـ ولغاية 26-12-1439 هـ ، وسيتم حصر الطلبات إلكترونياً بالتنسيق مع كلية الطالب المعنية ليتم تنفيذها بعد إغلاق التسجيل وفق لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذية لجامعة الجوف، علماً بأنه لن ينظر بأي طلب يقدم بعد هذه الفترة .

وأوضحت جامعة الجوف أنه بالنسبة لمواعيد الخدمات الإلكترونية للفصل الأول للعام الجامعي 1439-1440 هـ والمقدمة من خلال البوابة الالكترونية لجامعة الجوف فسوف تكون كالتالي :

نوع الخدمة بداية نهاية التحويل من خارج الجامعة 1439-12-06 1439-12-15 التحويل بين الأقسام والكليات داخل الجامعة تغيير نوع الدراسة تغيير مقر الدراسة طلبات إعادة القيد للطلبة

المنقطعين عن الدراسة والمفصولين أكاديمياً تأجيل الدراسة 1439-12-15 1439-12-19 طلبات الزيارة من خارج الجامعة طلبات الزيارة داخل الجامعة 1439-12-15 1439-12-26

وكانت جامعة الجوف قد أعلنت في وقت سابق أن عملية تسجيل الجداول الدراسة ستتاح اعتباراً من الخميس ٥ / ١٢ / ٣٩هـ الساعة العاشرة صباحاً، عبر هذا الرابط (هنا) على أن ينتهي التسجيل لجميع الدفعات يوم الخميس 26-12-1439هـ.