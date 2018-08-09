جامعة الحدود الشمالية تعلن توفر وظائف أكاديمية للجنسين

جامعة الحدود الشمالية تعلن توفر وظائف أكاديمية للجنسين

2018/08/09
الساعة 9:36 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الشمالية

أعلنت جامعة الحدود الشمالية توفر وظائف أكاديمية شاغرة للرجال وللنساء لحملة البكالوريوس، بدرجة (معيد، ومعيدة) بنظام الابتعاث المباشر والتعيين المؤجل إلى ما بعد الانتظام في الدراسة في الخارج، وذلك وفقاً للتفاصيل والمواعيد الموضحة أدناه.

موعد التقديم:
– يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1439/12/01هـ وينتهي بنهاية دوام يوم الأربعاء بتاريخ 1439/12/24هـ.

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي (هنا)، ولمزيد من التفاصيل في الإعلان المرفق أدناه.

 


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