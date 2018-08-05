جامعة القصيم تعلن أسماء المرشحين لوظائف الإعادة من الجنسين

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة القصيم ممثلة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أسماء المرشحين لوظائف الإعادة للعام الجامعي 1438 – 1439هـ من الجنسين في كل من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وكلية التربية، وكلية الاقتصاد والإدارة، وكلية إدارة الأعمال بالرس، وكلية الصيدلة، وكلية الصيدلة بعنيزة، وكلية العلوم الصحية التطبيقية بالرس، وكلية طب الأسنان، وكلية طب الأسنان بالرس، وكلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية بالبكيرية.

وتأمل الجامعة من جميع المرشحين سرعة مراجعة عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين في مبنى إدارة الجامعة الدور الرابع، مع تمنياتنا لجميع المتقدمين بالتوفيق والنجاح.

للاطلاع على الأسماء عبر الرابط التالي (هنا) .