جامعة الملك عبدالعزيز تواصل التسجيل في برنامج ماجستير السياسة العامة

المواطن - واس

أعلن قسم العلوم السياسية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، استمرار القبول في برنامج ماجستير السياسة العامة التنفيذي، حتى تاريخ 16 /12 / 1439هـ.

وأوضح المشرف على البرنامج الدكتور وليد بن نايف السديري، أن البرنامج يركز على الدراسة العلمية المتخصصة لحقل السياسة العامة، أحد الحقول الحيوية والمتطورة في العلوم السياسية الذي يتعلق بعملية دراسة وتحليل المشاكل والقضايا والاحتياجات التنموية، وصناعة وتنفيذ وتقويم السياسات العامة الملائمة لمعالجتها.

وأشار السديري إلى أن البرنامج يعد رائد في مجاله، حيث أنه أول برنامج ماجستير تنفيذي متخصص في حقل السياسة العامة في المنطقة العربية، كما أنه مصمم ليركز على الجوانب التطبيقية التي توظف المعرفة السياسية في الدراسة العلمية لعمليات صنع وتنفيذ وتقييم السياسات العامة التي تتعلق بمعالجة القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع والدولة.

ولفت إلى أنه رغم حداثة عمر البرنامج، فقد حاز على تقدير محلي ودولي، وعلى تصنيف وزارة الخدمة المدنية التي حددت لمؤهل البرنامج مجموعات نوعية من فئات الوظائف في دليل تصنيف الوظائف في المملكة، كما نجح البرنامج في استقطاب نخبة متميزة من الأساتذة والممارسين المتخصصين من عدة مجالات لتدريس مقرراته، وفي استقطاب قياديين متميزين من مختلف القطاعات للدراسة فيه.

ودعا الدكتور السديري الراغبين بالتقديم، زيارة بوابة القبول الإلكتروني (قبول بلس) في عمادة الدراسات على الرابط (هنا) .