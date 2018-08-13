جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تعلن عن وظائف إدارية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير الطوارئ الرئيسي: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الطوارئ، أو إدارة خدمات الطوارئ)، أو أي مجال ذي الصلة.

. محلل مالي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة)، ويفضل درجة الماجستير.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أغسطس 2018م، مبيّنة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول من (هنا).