جامعة بيشة تعلن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الإدارية

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة بيشة ممثلة في عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين عبر موقعها الإلكتروني أسماء المرشحين على الوظائف الإدارية من المرتبة الرابعة إلى المرتبة السابعة وفق المعايير المعلنة التي اختير بموجبها الأكثر كفاءة على التفصيل الموضح أدناه، وتدعو الجامعة المرشحين لمراجعة عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين والمرشحات لمراجعة وكالة العمادة لشؤون عضوات هيئة التدريس والموظفات بطريق الملك سلمان اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1439/12/01هـ، مصطحبين معهم أصل الهوية الوطنية وصورة منها (وصور شمسية مقاس 4*6 للرجال فقط) وأصول وصور المؤهلات والخبرات.

المعايير المعلنة التي اختير بموجبها الأكثر كفاءة:

1. اجتياز اختبار قياس في القدرة المعرفية والقدرات العامة بما لا يقل عن (50%) من الدرجة الكلية.

2. اختبار المؤهلين للمقابلة ممن حصلوا على أعلى عشرين درجة في كل وظيفة.

3. اجتياز المقابلة الشخصية.

4. وبعد ذلك تم ترشيح الأعلى نقاطاً في الوظائف المعلنة.

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