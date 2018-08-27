جامعة حفر الباطن تعلن مواعيد المقابلة والاختبار لوظائف محاضر

المواطن - حفر الباطن

أعلنت جامعة حفر الباطن عبر موقعها الإلكتروني الترشيح للمقابلات الشخصية لوظيفية محاضر في كلية العلوم الطبية التطبيقية، وموعد الاختبار التحريري للمتقدمات على وظيفة محاضر بكلية التربية تخصص رياض أطفال، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

لمزيد من المعلومات:

– موعد الاختبار التحريري للمتقدمات على وظيفة محاضر بكلية التربية تخصص رياض أطفال:

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– الترشيح للمقابلات الشخصية لوظيفية محاضر في كلية العلوم الطبية التطبيقية:

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