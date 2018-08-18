جامعة نجران تحصد المركز الثاني سعودياً والثالث عربياً في عدد الاستشهادات العلمية

المواطن - واس

حصلت جامعة نجران على المركز الثاني بين الجامعات السعودية والثالث بين الجامعات العربية، في عدد الاستشهادات العلمية، وذلك حسب تصنيف QS University Ranking.

ويعتبر تصنيف QS University Ranking واحداً من أكثر ثلاثة تصنيفات جامعية على مستوى العالم من حيث الأهمية والتأثير.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد سلطان العسيري، أن معيار الاستشهادات العلمية من أهم المعايير والمؤشرات التي تدل على أصالة وتميز النشاط البحثي لأي مؤسسة تعنى بالأبحاث العلمية.

وبيّن العسيري، أن الجامعة أنشأت أربعة مراكز بحثية هي: المركز الواعد للمجسات الإلكترونية، ومركز البحوث الشرعية والإنسانية والتربوية، ومركز البحوث الصحية، ومركز البحوث العلمية والهندسية، بالإضافة إلى كرسي الأمير مشعل بن عبدالله للأمراض المستوطنة، إلى جانب دعم الجامعة المستمر للمشاريع البحثية.

وأفاد الدكتور العسيري بأن الجامعة تبنت أبحاث المواد المتقدمة والنانو لكون هذا المجال حيوي على مستوى العالم ولارتباطه باحتياجات وتوجهات المملكة البحثية وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠، فأنشأت وحدة تعنى بأبحاث المواد المتقدمة وتطبيقاتها التكنولوجية، وكذلك أبحاث النانو التي تركز على توصيف وتصنيع المواد النانومترية المختلفة عن طريق مجموعة متنوعة من التقنيات، واستخدام تلك المواد النانومترية لتصنيع أجهزة الاستشعار والأجهزة الإلكترونية المختلفة مثل تطبيقات أجهزة الاستشعار، والمجسات الكيميائية والغازية، والمجسات الحيوية والكهروكيميائية والبصرية، والمجسات المكونة من المواد المغناطيسية وتطبيقاتها.