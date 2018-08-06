جثث قياديي الحوثي تفترش أرض الجوف.. ومقتل ما لا يقل عن 20 عنصرًا 

جثث قياديي الحوثي تفترش أرض الجوف.. ومقتل ما لا يقل عن 20 عنصرًا 

2018/08/06
الساعة 1:22 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - واس

قُتل ما لا يقل عن 20 عنصرًا من ميليشيا الحوثي ‏الانقلابية المدعومة من إيران في معارك مع ‏الجيش اليمني، في مديرية المصلوب غربي ‏محافظة الجوف، شمالي شرقي اليمن.‏

وأفادت مصادر ميدانية يمنية، أن معارك عنيفة ‏دارت بين الجانبين في عدة جبهات ميدانية بمديرية ‏المصلوب وتركزت في منطقتي سداح وملحان.‏

وأشارت المصادر، وفقًا لموقع 26 سبتمبر التابع ‏للجيش اليمني، إلى أن من بين قتلى الميليشيا قيادات ‏ميدانية لا تزال جثثهم ملقاة على الأرض في حين ‏أصيب آخرون.‏


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