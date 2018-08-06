جثث قياديي الحوثي تفترش أرض الجوف.. ومقتل ما لا يقل عن 20 عنصرًا 

المواطن - واس
قُتل ما لا يقل عن 20 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في معارك مع الجيش اليمني، في مديرية المصلوب غربي محافظة الجوف، شمالي شرقي اليمن.
وأفادت مصادر ميدانية يمنية، أن معارك عنيفة دارت بين الجانبين في عدة جبهات ميدانية بمديرية المصلوب وتركزت في منطقتي سداح وملحان.
وأشارت المصادر، وفقًا لموقع 26 سبتمبر التابع للجيش اليمني، إلى أن من بين قتلى الميليشيا قيادات ميدانية لا تزال جثثهم ملقاة على الأرض في حين أصيب آخرون.
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