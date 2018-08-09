جدولة فواتير الكهرباء تدخل حيز التنفيذ .. تعرف على شرائح الاستهلاك وطرق السداد

المواطن -الرياض

بدأ اليوم التاسع من أغسطس تحصيل فواتير الكهرباء عن شهر يوليو الماضي ويستمر التحصيل على شكل دفعات لمدة 7 أيام تباعًا.

وكانت فواتير الكهرباء يتم إصدارها في يوم 28 من كل شهر ميلادي وهو اليوم التالي لصرف رواتب الموظفين في القطاعين الحكومي والعسكري.

مبررات التأخير

وقالت الشركة في وقت سابق إن قرار إصدار فواتير الكهرباء عن شهر يوليو خلال الفترة ما بين 9 أغسطس إلى 15 أغسطس يأتي تنفيذًا لقرارات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، التي تتطلب عمليات تطوير وتحديث آليات إصدار الفواتير، وتحديث المعلومات والبيانات الإضافية وتوفيرها للمشتركين.

طريقة معرفة قيمة فواتير الكهرباء

وكانت الشركة السعودية للكهرباء، قد حددت قبل عدة أشهر 6 وسائل إلكترونية، للمشتركين، يمكنهم من خلالها الاطلاع على الفاتورة الإلكترونية الخاصة باستهلاكهم.

وقالت الشركة: إن الوسائل الست هي:

موقع الشركة الإلكتروني (هنا). تطبيق (ALKAHRABA) على الهواتف الذكية. خدمات الرسائل القصيرة المجانية. إرسالها إلى البريد الإلكتروني للمشترك. الاتصال على الرقم الموحد (920001100). حسابات الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي.

مخاوف المواطنين

ويتخوف العديد من المستهلكين من حدوث تغير في قيمة فاتورة الكهرباء نظرًا لتأخر صدورها إلى ما بعد شهر يوليو وهو ما نفته الشركة، حيث بينت في وقت سابق أن إعادة جدولة إصدار الفواتير لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على كمية الاستهلاك الخاصة بالمشترك كما لن يترتب عليها أي تكلفة إضافية.

وشددت الشركة على أن الفواتير، رغم صدورها في أغسطس، إلا أنها ستقتصر حصرًا على كلفة الاستهلاك في شهر يوليو، ولن تشمل مطلقًا كلفة استهلاك الأيام التي تلت دورة القراءة، المنتهية في وقتها المقرر والمعتاد شهريًا.

تعريفة الكهرباء وشرائح الاستهلاك

وبدأت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تطبيق تصحيح أسعار منتجات الطاقة بشكل تدريجي، وكذا تعديل التعريفة الكهربائية، بدءًا من 1 يناير 2018م، وفقاً لما يلي :

– فئة الاستهلاك السكني :

شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر ) التعريفة ( هللة / كيلو واط ساعة )

1 – 6000 18

أكثر من 6000 30

– فئة الاستهلاك التجاري :

شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر ) التعريفة ( هللة / كيلو واط ساعة )

1 – 6000 20

أكثر من 6000 30

– فئة الاستهلاك الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية، وما في حكم ذلك :

شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر ) التعريفة ( هللة / كيلو واط ساعة )

1 – 6000 16

أكثر من 6000 20

– فئة الاستهلاك للمنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية :

شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر ) التعريفة ( هللة / كيلو واط ساعة )

جميع الاستهلاك 21

والجدير بالذكر أنه لم يطرأ أي تغيير على تعريفة فئتي الاستهلاك الصناعي والحكومي :

فئة الاستهلاك الصناعي :

شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر ) التعريفة ( هللة / كيلو واط ساعة )

جميع الاستهلاك 18

– فئة الاستهلاك الحكومي :

شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر ) التعريفة ( هللة / كيلو واط ساعة )

جميع الاستهلاك 32