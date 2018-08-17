جريمة قتل بشعة في جازان.. 3 أشقاء ضربوا شابًا حتى الموت بسبب نزال سيارات

جريمة قتل بشعة في جازان.. 3 أشقاء ضربوا شابًا حتى الموت بسبب نزال سيارات

2018/08/17
الساعة 10:54 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - جازان

وقعت جريمة قتل بشعة في الساعات الأخيرة من ليل الخميس – فجر الجمعة – حيث قتل 4 أشخاص، شابا بسبب أسبقية المرور في جازان.
وبحسب المعلومات المتداولة فقد استوقف 4 أشخاص بينهم 3 أشقاء شابا كان يقود مركبة وانهالوا عليه بالضرب حتى فارق الحياة بحجة أنه كان يضايقهم بمركبته ولا يسمح لهم بالمرور.
وأشارت المعلومات المتداولة إلى أن الأشقاء قاموا باستيقاف مركبة الشاب وأخرجوه منها بالقوة وانهالوا عليه بالضرب.
وقد باشرت الجهات المختصة الحادث بحسب تأكيدات مغردين.
المواطن” ستوافيكم بالتفاصيل في وقت لاحق.

 


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