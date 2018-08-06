جريمة مروعة في البحرين.. قتل إمام مسجد وتقطيع جثمانه بسبب فيزا!

المواطن - متابعة

أكدت وزارة الداخلية في البحرين، أنه تم العثور على جثة إمام مسجد بن شدة، الشيخ عبدالجليل حمود الزيادي، مقتولًا بمنطقة السكراب، وذلك بعد اختطافه من قبل عدد من الآسيويين.

وأوضحت وزارة الداخلية في البحرين، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم ‏”القبض على شخص آسيوي (35 عامًا) أحد المشتبهين بقتل شخص آخر جاري التعرف على هويته، بعد أن تم العثور على الجثة مقطعة إلى أجزاء بداخل أكياس بلاستيكية وملقاة بمنطقة المزرع بالقرب من منطقة السكراب والجهات المختصة تباشر إجراءاتها”.

وحدثت جريمة القتل المروعة نتيجة خلاف بين الإمام والمؤذن من الجالية البنغالية، حيث كان المؤذن يتاجر بالفيزا على العمال من نفس جنسيته.

وقالت صحف بحرينية: إنه “عندما أبلغ القتيل عبدالجليل حمود، الجهات المختصة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالأمر تم إيقاف المؤذن عن العمل، الخميس الماضي؛ ما دفعه إلى التخطيط للانتقام”.