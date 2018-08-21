المواطن - مروة نبيل

حرصت جماهير الراقي على معايدة الأمير خالد بن عبدالله، رمز النادي الأهلي، بطريقتها الخاصة، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ودشن مُحبو الراقي هاشتاقًا يحمل اسم جماهير الأهلي تعايد الرمز عبر “تويتر”، وأصبح ضمن قائمة الأكثر تداولًا في المملكة؛ نظرًا للتفاعل الكبير معه من قبل الجماهير السعودية بكافة انتماءاتها.

ورصدت “المواطن” أبرز ردود الفعل في هاشتاق جماهير الأهلي تعايد الرمز على “تويتر”، وقال خالد المطرفي: “كل عام وأنت وأهل بيتك ومن تحبه ومن يحبك ويعز عليك وتعز عليه في صحة وسلامة وسعة رزق يا (بهجة الأيام وعيدها الخالد)”.

وكتب حساب يحمل اسم خالد: “ليس رمزكم بمفردكم..، هو رمز للكرة السعودية..، كل عام والأهلي ورموزه بكل خير نصراوي”، وتفاعل فهد العصيمي مع هاشتاق جماهير الأهلي تعايد الرمز قائلًا: “عسى عمرك ما يفارق أفراحه، سنين تعطي ما تأخذ”.

وقال أشرف باعلوي: “كل عام وأنت بخير يا حبيب الأهلاويين كل عام وأنت قلب الأهلي الذي لا نستغني عنه كل عام وأنت نبض الجماهير والكيان كل عام وأنت بخير نفتقدك بشدة طال عمرك”.

وتفاعل أحد محبي الأزرق مع هاشتاق جماهير الأهلي تعايد الرمز وقال: “من هلالي محب للأمير خالد بن عبدالله: كل عام وأنت بخير وصحة وسلامة”، وتابع: “عذرًا يا جماهير الأهلي: الأمير خالد بن عبدالله ليس رمزًا لكم فقط بل هو رمز لجميع جماهير أندية المملكة العربية السعودية”.

وأضاف مهند الزهراني: “كل عام وأنت يا سمو الأمير خالد بن عبدالله، الخالد حبك في قلب كل أهلاوي، بخير… كل عام وأنت العيد والبسمة والضحكة يا رمزنا الغالي وكل عام وأنت بخير”، وكتبت وردة الجوري: “جماهير النصر العالمي تعايد الأهلي الملكي عامة والرمز خاصة أدام الله أفراحكم”.

وعلق حساب يحمل اسم عالمي في هاشتاق جماهير الأهلي تعايد الرمز قائلًا: “عيدك مبارك وكل عام وأنت بخير أبو فيصل رمز من رموز الوطن وفخر لكل الرياضيين في الوطن العربي”.