جماهير الريال تتمنى عودة نجم الفريق السابق

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من البداية الجيدة للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الدوري الإسباني، إلا أن جماهير الملكي لا زالت تُمني النفس بالتعاقد مع صفقة مميزة قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

وأجرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، استفتاء لمعرفة رأي جماهير ريال مدريد في عودة نجم الملكي السابق وأولمبيك ليون الفرنسي الحالي، ماريانو دياز قبل يومين على نهاية الميركاتو الصيفي الحالي.

واختار 80% من جماهير ريال مدريد الإسباني المشاركة في استفتاء صحيفة “ماركا”، عود ماريانو دياز إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالملكي مرة أخرى، علمًا بأنه شارك أكثر من 117 ألف مشجع في هذا الاستفتاء.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إلى أن جماهير نادي ريال مدريد ترغب في عودة ماريانو دياز بعدما فشلت الإدارة في التعاقد مع أي نجم كبير في الميركاتو الحالي؛ لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.