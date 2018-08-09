جماهير العالمي تستعد لـ استقبال أحمد موسى الأسطوري

المواطن - مروة نبيل

تعتزم جماهير النصر تجهيز استقبال أسطوري لنجم المنتخب النيجيري ونادي ليستر سيتي الإنجليزي، أحمد موسى المنضم حديثًا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، لمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وكان نادي النصر قد أعلن عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن وصول النجم النيجيري أحمد موسى إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، عند الساعة الثانية وعشرين دقيقة، فجر الجمعة، قادمًا على متن الخطوط الإثيوبية وسيكون وصوله عبر الصالة الدولية رقم 1.

ودشن جمهور العالمي هاشتاقا يحمل اسم استقبال أحمد موسى الأسطوري عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية خلال وقت قليل، نظرًا للتفاعل الكبير معه.

ورصدت “المواطن” أبرز ردود فعل الجمهور عبر هاشتاق استقبال أحمد موسى الأسطوري وقال حساب يحمل اسم “أبو عدي”: “ناد عالمي وجمهور عالمي أكيد راح يكون استقبالا عالميا”.

وكتب أحمد الشمري: “عالمي ويستقبل عالميا – لا يليق بالنصر الأعمال التقليدية – فالعالمي يقارع الكبار، أما الصغار فلهم الصغار”، وقال مفرح العمعوم: “جماهير العالمي تُبدع في المدرجات وها هي تتأهب لاستقبال نجم عالمي، جهود مميزة لمجلس الجماهير الذي يعرف كيف يواكب الحدث “.

وقال حساب يحمل اسم “مثل العسل”: “الاستقبال والتجهيزات للعالمي أحمد موسى ما تليق إلا بلاعب عالمي.!”، وكتب أحمد المضياني: “لا يحضر الليلة غير اسم النصر واسم اللاعب .. جماهير النصر عظيمة ولا يهمها غير نصرها”.

وتابع حساب يحمل اسم “نصراوي حر”: “سيتواجد في الاستقبال قنوات وصحف عالمية لذلك نود من جمهور العالمي بحكم خبرتهم استقبال النجوم العالميين ترديد أهازيج عالمية بعيدا عن الأهازيج المحلية”.