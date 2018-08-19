جماهير الهلال الأكثر حضورًا.. هُنا أبرز إحصائيات البطولة العربية

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز إحصائيات منافسات دور الـ32 من البطولة العربية للأندية.

وأشار الاتحاد العربي لكرة القدم، إلى أن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية، شهدت إقامة 15 مباراة وتسجيل 31 هدفًا، بمعدل 2.07 هدف في كل لقاء.

وأضاف حساب الاتحاد العربي لكرة القدم على “تويتر”، أن أعلى نتيجة في مباريات ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية كانت في مباراة المريخ السوداني والجيش السوري، والتي انتهت بنتيجة 3/1، فيما يُعد العين الإماراتي هو صاحب نصيب اللعب النظيف.

وتُعد مباراة الهلال والشباب العماني التي أُقيمت على إستاد جامعة الملك سعود، هي الأكثر حضورًا جماهيريًا في منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية، حيث حضرها 16 ألفاً و965 مشجعًا.