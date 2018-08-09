جمعية المتقاعدين توصي باستحداث تخصص هندسة سلامة ووقاية من الحريق في الجامعات

المواطن - الرياض

أكّد نائب رئيس مجلس هندسة السلامة بالهيئة السعودية للمهندسين المهندس سلطان بن محمد الدلبحي أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المجتمع للحفاظ على الأرواح والممتلكات وأثر الوعي في تقليل تكلفة الحوادث والتي تتجاوز مئات الملايين سنوياً حسب الإحصائيات الرسمية، ورأى أن يتم إلزام المواطنين بتوفير وسائل السلامة في المنازل وربط ذلك بتصريح استكمال البناء،

وأوضح الدلبحي خلال الديوانية التي عقدتها الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالرياض، أمس، أهمية وجود مراكز تدريب احترافية تُعنى بالتدريب والتأهيل للمختصين العاملين في مجال السلامة والحاجة لوجود دبلومات وتخصصات بكالوريوس وماجستير في السلامة والصحة المهنية.

كما استعرض الدلبحي ضرورة وجود هيئة مستقلة تشكل مرجعية موحدة لتشريعات السلامة والصحة المهنية وأشار إلى أن الوضع الحالي غير صحي والذي تتوزع فيه مسئولية السلامة بين عدة جهات مما يفقد الوطن الاستفادة من تنظيم هذا القطاع المهم والذي له تأثير مباشر على حماية الأرواح والممتلكات والمحافظة على مقدرات الوطن وتقليل لتكاليف الجهات المساندة والمسئولة عن الحماية والإنقاذ.

وقد تم اختتام الورشة برفع التوصيات التالية :

– إنشاء هيئة حكومية تُعنى بشؤون السلامة والصحة والمهنية وتكون مرجع لإجراءات السلامة في المملكة بتعاون جميع الجهات ذات الصلاحية.

– استحداث تخصص هندسة سلامة ووقاية من الحريق في الجامعات الحكومية والخاصة.

– استحداث دبلوم سلامة ووقاية من الحريق من قبل المعاهد والكليات التقنية.

– توحيد جميع معايير السلامة في الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

– استحداث مناهج دراسية للمراحل الابتدائية والمتوسطة تُعنى بإجراءات السلامة والوقاية من الحريق لترسيخ الوعي بين أفراد المجتمع.

– إلزام المواطنين بتوفير وسائل السلامة وربط ذلك بتصريح إتمام البناء وحث الجهات الخيرية بالمساهمة في توفير هذه الوسائل بسعر مخفض ومدعوم.