جموع غفيرة تشيع الشاعر حجاب بن نحيت

المواطن - الرياض

شيعت جموع غفيرة الشاعر حجاب بن نحيت بعد صلاة العصر اليوم على جثمانه الطاهر في مسجد الراجحي وسط دموع وأحزان عميقة من أبنائه ومحبيه.

وكان حجاب بن نحيت قد انتقل إلى جوار ربه أمس فيما تسارع المغردون في تقديم واجب العزاء ورثائه بكلمات مؤثرة.

وتداول المغردون عدة مقاطع فيديو تظهر قصائد يلقيها الشاعر حجاب بن نحيت بنفسه بطريقة مؤثرة.

والمعروف أن حجاب بن نحيت من مواليد 1363 هـ / 1944 في مركز الفوارة بمنطقة القصيم عام 1363 هـ الموافق 1944، ويعد من أشهر الشعراء على المستوى الخليجي والعربي.

كان الشاعر النبطي حجاب بن عبد الله بن عقاب بن نحيت المزيني السالمي الحربي ملهماً بالشعر ووهبه الله سبحانه وتعالى جمال الصوت وفي صوته أصالة البادية وكان يعشق البادية وكان محباً لها، وكان رائدًا للفن الشعبي في نجد خلال ثمانينات القرن الهجري الماضي، وكان متعدد المواهب، فهو شاعر وملحن ومطرب أصيل.

جمع حجاب بن نحيت بين أصالة البداوة ورقة الحضارة، وتسيد الساحة الفنية الشعبية النجدية في وقت لم تتشكل فيه بعد ملامح الفن، لذلك أطلقت عليه لقب “رائد الفن”.

تميز شعر حجاب بتقدم الفكر الشعري، وأبدع كثيراً في توظيف الحوار في قصائده توظيفاً يجبر المتلقي على الدخول في جو القصيدة والتفاعل نفسيًا معها.