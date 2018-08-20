جوازات المدينة المنورة تبث رسائل نصية توعوية للحجاج

المواطن - المدينة المنورة

واصلت جوازات منطقة المدينة المنورة ضمن الحملة الإعلامية للمديرية العامة للجوازات (حج بلا مخالفة)، بث رسائل نصية توعوية لتوعية الحجاج والمواطنين والمقيمين بأهمية التقيد بتعليمات وأنظمة المملكة في موسم الحج وذلك بالتعاون مع جوال المنطقة.

وأكد مدير جوازات المنطقة اللواء الدكتور خالد بن محمد الهويش أن الحملة تتم على فترتين الفترة الأولى للتوعية بأهمية التقيد بأنظمة وتعليمات الحج، حاثاً المواطنين والمقيمين بعدم تقديم أي خدمات وتسهيلات للحجاج المخالفين، أما الفترة الثانية فتهدف إلى التوعية بأهمية سرعة مغادرة الحجاج المملكة بعد أن يمن الله عليهم أداء مناسك الحج.

يذكر أن الرسائل النصية التوعوية التي تم بثها تتضمن ” أخي المواطن إن امتناعك عن التعامل مع مخالفي أنظمة وتعليمات الحج مطلب وطني – عزيزي قائد المركبة نقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج يعرضك للعقوبة المقررة نظاماً – أخي المقيم، أختي المقيمة الحج بدون تصريح يعرضك لعقوبة الترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة عشر سنوات لمخالفتك أنظمة الحج”.