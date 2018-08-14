جوازات نجران تواصل العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

المواطن - واس

تواصل إدارة جوازات منطقة نجران، والإدارات التابعة لها بمحافظات المنطقة العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لتقديم الخدمات للمراجعين.

وأبان مدير جوازات منطقة نجران العميد سليمان بن صالح السليمان أن الإدارة تقوم باستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية التي لا يمكن تأجيلها أو تعذر تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية، داعياً المواطنين والمقيمين الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية “أبشر، مقيم” التي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة لمراجعة الجوازات.