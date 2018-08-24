جوجل تشن حربًا على إيران .. حذفت 39 قناة يوتيوب و6 مدونات

المواطن - متابعة

حذفت شركة جوجل 39 قناة على موقع يوتيوب مرتبطة بإذاعة جمهورية إيران التي تديرها الدولة بشكل مباشر، كما أعلنت أيضاً عن إزالة 6 مدونات على Blogger و13 حسابًا على “جوجل بلس” تابعة لإيران أيضًا.

وقالت جوجل في تدوينة على موقعها، إن لديها برنامجًا خاصًا يعرف بـProtect Your Election والذي يختص في الكشف عن محاولات التصيّد الاحتيالي والقرصنة، وتحديد عمليات التأثير والدعاية المضللة التي تطلقها الحكومات الأجنبية، وحماية الحملات السياسية من الهجمات الرقمية، والذي يؤدي للتوصل إلى الجهات الفاعلة لهذا الأمر وتعطيل حساباتهم وتحذير مستخدمي جوجل بشأن هذا الأمر.

وأضافت جوجل أن :” تحقيقاتنا بشأن هذه المواضيع مستمرة وسنواصل تبادل النتائج التي توصلنا إليها مع هيئات تطبيق القانون والهيئات الحكومية الأخرى ذات الصلة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى”.

يذكر أنه يوم الثلاثاء الماضي، قامت كل من فيسبوك وتويتر بإزالة مئات الحسابات المرتبطة بعملية دعائية إيرانية مزعومة.

وقالت جوجل التي اشتركت مؤخرًا في شركة FireEye Inc للأمن السيبراني، إنها كشفت عن محاولات قام بها “ممثلون برعاية الدولة الإيرانية” وحجبتها في الأشهر الأخيرة، حيث إنها اشتبهت في عملية “دعاية مضللة” كان مصدرها إيران، والتي تستهدف الجماهير في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.