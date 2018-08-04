جوجل تطرح الإصدار النهائي من أندرويد P

المواطن - متابعة

اختبرت شركة جوجل إصدار نظام تشغيل أندرويد المقبل، وهو الأمر المماثل لما فعلته مع إصدار Oreo في العام الماضي.

ولم تنشر الشركة بعد تاريخًا محددًا للإصدار النهائي للبناء النهائي لـ Android P، ولكنها ذكرت فقط أنها ستظهر في الربع الثالث من العام الجاري، أي قبل نهاية شهر سبتمبر.

وكشف إيفان بلاس صاحب حساب evleaks الشهير، أن الإصدار النهائي من نظام تشغيل أندرويد p المقبل سيتم إطلاقه 20 أغسطس الجاري، وسيكون متاحًا في البداية على أجهزة Pixel وNexus الخاصة بشركة جوجل.