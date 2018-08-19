جوجل تطلق شاشة ذكية تعمل بمساعدها الصوتي

المواطن - متابعة

أظهر تقرير جديد أن شركة جوجل تعمل على الاستفادة بشكل أكبر من مساعدها الصوتي، وعلى وجه الخصوص في الأجهزة الذكية والمساعدات المنزلية، حيث تسعى الشركة لإطلاق مساعدها الصوتي ضمن شاشة ذكية جديدة، على غرار مساعدها الصوتي الموجود في السماعات المنزلية.

ووفقاً لما نشره موقع engadget الأمريكي فإن الشركة ترغب في إطلاق شاشة ذكية قبل فترة أعياد الميلاد في نهاية العام، وذلك لمنافسة مساعد أمازون المنزلي Echo Show الذي يتمتع بشاشة صغيرة بجانب السماعات، فيما تعتبر فكرة المساعدات المنزلية ذات الشاشات الذكية مميزة جداً، خاصة أنها توفر مزايا عديدة لا توفرها المساعدات التقليدية.

وتشبه هذه الشاشات الذكية الأجهزة اللوحية التي تعمل على الصوت فقط دون الحاجة لإمساكها، حيث أنها تعتبر كأي مساعد متحدث منزلي لكن مع شاشة لتوفير معلومات وخيارات أكثر، وكانت شركة جوجل قد أطلقت خدمة المساعد الصوتي مع الشاشات الذكية بالتعاون مع عدة شركات لكنها الآن ترغب أجهزة من تصميمها، حيث ذكر التقرير أن الشركة تهدف إلى “شحن نحو 3 ملايين وحدة للدفعة الأولى من الطراز الجديد من السماعات الذكية التي تأتي مع شاشة”.