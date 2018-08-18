جوجل تعدل موقعها لتوضيح حقيقة تتبع موقع المستخدمين

المواطن - متابعة

أجرت شركة جوجل تغييرًا على موقعها على الويب لتوضيح متى وكيف تتتبع مستخدميها، كما تم إجراء مراجعة على شرح كيفية عمل إعدادات “سجل المواقع”، إذ أصبح يوضح الآن أن إيقاف تشغيله في الواقع لا يعني بالضرورة أن جوجل لن تتابعك وتعرف موقعك.

وجاء التعديل بعد أن تم انتقاد الشركة بسبب حقيقة أن أحد إعدادات موقعها الذي يوفر خيارًا لإيقاف تتبع موقع المستخدم، لم يوقف فعليًّا جميع المزايا التي تساعد الشركة في معرفة موقع المستخدم، وانتقدت وكالة أسوشيتد برس جوجل لاستمرارها في جمع كميات هائلة من البيانات عن مستخدميها حتى عندما يقومون بإيقاف هذا الإعداد، وتشير صفحة مساعدة جوجل لإعداد سجل الموقع الآن إلى: “لا يؤثر هذا الإعداد في خدمات المواقع الأخرى على جهازك”.

وتقر أيضًا بأنه قد يتم حفظ بعض بيانات الموقع كجزء من نشاط المستخدم على الخدمات الأخرى، مثل البحث والخرائط، ولاحظت وكالة أسوشيتد برس أن التغيير حدث في منتصف يوم الخميس، وهو ما أكدته لقطات أرشيف الإنترنت التي تم التقاطها في وقت سابق.